Insieme ad un amico se ne andava in giro incappucciato e con un’arma giocattolo priva di tappo rosso ma, una volta fermato, era scattata anche una perquisizione nella sua abitazione dove erano stati rinvenuti due etti di hashish, alcuni grammi di marijuana e tre bilancini di precisione. L’operazione era stata messa a segno dalla polizia e, oltre al sequestro della droga, aveva fatto finire nei guai un 20enne rumeno residente a Pedaso. A conclusione dele indagini il giovane è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di porto fuori dalla sua abitazione di una riproduzione di un’arma priva di tappo rosso e per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Girava con una pistola giocattolo senza tappo rosso, giovane finisce nei guai

