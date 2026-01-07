Un manganello e una mazza da baseball in auto | denunciato un lecchese di 21 anni fermato a Como nella notte

Durante la notte a Como, la polizia ha fermato un giovane di 21 anni residente a Calolziocorte, in provincia di Lecco, trovandolo in possesso di un manganello e una mazza da baseball. Per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L’intervento rientra nelle attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica e prevenire comportamenti rischiosi.

Stanotte la polizia di Stato di Como ha denunciato un 21enne italiano residente a Calolziocorte, in provincia di Lecco, per porto abusivo d'armi e oggetti atti ad offendere.Il controllo alle 2.30 in via CecilioL'episodio è avvenuto intorno alle 2.30, durante il servizio di controllo del territorio svolto dalle volanti della questura di Como.

