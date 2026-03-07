Giovannelli Confcommercio Abruzzo sulla crisi in Medio Oriente | A rischio export e mercato del turismo d' affari

La crisi in Medio Oriente sta avendo ripercussioni dirette sulle imprese e sulle famiglie abruzzesi, con particolare attenzione all’export e al settore del turismo d’affari. Le aziende locali segnalano difficoltà nell’accesso ai mercati esteri e una riduzione dei flussi turistici legati a eventi di lavoro. La situazione viene descritta come molto preoccupante da parte di rappresentanti di Confcommercio Abruzzo.

«La crisi in Medio Oriente sta colpendo in modo pesantissimo le nostre imprese e le famiglie abruzzesi. L'aumento repentino del carburante è un segnale preoccupante. Sono a forte rischio sia l'export che il turismo d'affari verso i Paesi coinvolti, direttamente o indirettamente, nel conflitto come Emirati Arabi, Iran, Libano, Turchia ed Egitto: mercati importanti per le nostre attività». A dirlo è il presidente regionale di Confcommercio e di Federalberghi Abruzzo, Giammarco Giovannelli, che parla di «un ulteriore aggravio sui costi fissi delle imprese». Il numero uno dell'associazione di categoria prosegue: «L'aumento repentino del carburante ha messo in allarme gran parte delle attività commerciali abruzzesi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

