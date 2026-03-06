Giornata internazionale dei diritti delle donne | Non solo celebrazione ma lotta
In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, le segreterie provinciali di Flc Cgil e Filcams Cgil di Piacenza hanno comunicato l’adesione allo sciopero generale proclamato a livello nazionale. La mobilitazione riguarda settori come istruzione, università, ricerca, Afam, commercio, turismo e servizi. La giornata non sarà solo una celebrazione, ma anche una manifestazione di protesta e di richiesta di diritti.
In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, le segreterie provinciali piacentine di Flc Cgil (istruzione, università, ricerca, Afam) e Filcams Cgil (commercio, turismo e servizi) annunciano l’adesione allo sciopero generale proclamato a livello nazionale per l’intera giornata di lunedì 9 marzo. «L’astensione dal lavoro nasce dalla necessità di trasformare la ricorrenza dell’8 marzo in un momento di mobilitazione concreta contro una cultura patriarcale radicata e ancora dilagante – spiegano in una nota i sindacati piacentini –. Vogliamo denunciare l’irresponsabilità e l’arretratezza culturale della classe politica che oggi guida il Paese: una destra di governo di fronte alla quale è necessaria una reazione decisa, immediata e strutturata anche da parte del mondo del lavoro». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
“Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle DonneArezzo, 3 marzo 2026 – “Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.
Giornata donne nella scienza l’11 febbraio, Pesavento (CNDDU): “Finché solo una ricercatrice su tre sarà donna… questa Giornata non potrà essere considerata una celebrazione compiuta”Il CNDDU denuncia la scarsa presenza femminile nelle materie STEM in occasione dell'11 febbraio.
Giornata internazionale dei diritti della donna, domenica tra camminate, letture e cinemaA Cesena il ‘Marzo delle donne’ propone passeggiate letterarie, poesia, concerti e proiezioni cinematografiche ... forli24ore.it
Rimini, Giornata internazionale dei diritti della donna: un ricco programma di iniziativeA Rimini è stato presentato L’Otto sempre, un mese intero – marzo - dedicato a incontri e riflessioni in occasione della Giornata internazionale ... corriereromagna.it
In occasione della Giornata internazionale della Donna, in programma questa domenica 8 marzo, tutti i musei statali saranno aperti a Milano e in Lombardia Cosa visitare a Milano e in Lombardia: https://fanpa.ge/hSk25 - facebook.com facebook
#8Marzo Giornata internazionale della donna @evacrosetta racconta storie di #donne che, spesso nel silenzio, curano, rialzano e trasformano il dolore in speranza concreta. #sullaviadidamasco domenica 8 marzo ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay x.com