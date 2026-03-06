Giornata internazionale dei diritti delle donne | Non solo celebrazione ma lotta

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, le segreterie provinciali di Flc Cgil e Filcams Cgil di Piacenza hanno comunicato l’adesione allo sciopero generale proclamato a livello nazionale. La mobilitazione riguarda settori come istruzione, università, ricerca, Afam, commercio, turismo e servizi. La giornata non sarà solo una celebrazione, ma anche una manifestazione di protesta e di richiesta di diritti.