Giorgio Manetti invita Gemma Galgani a lasciare Uomini e Donne | Ti aspetto fuori dallo studio

Giorgio Manetti ha dichiarato di voler riprovare con Gemma Galgani, invitandola a lasciare il programma Uomini e Donne. In un’intervista, l’ex cavaliere ha espresso il desiderio di riavvicinarsi alla donna, aggiungendo di attendere Gemma fuori dallo studio. La loro relazione si è conclusa circa dieci anni fa, e ora Manetti propone di riprendere i rapporti lontano dalle telecamere.

