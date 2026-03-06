addio a giorgio gosetti critico cinematografico

Giorgio Gosetti, critico cinematografico, è morto all’età di 70 anni. Ha dedicato la sua carriera al mondo del cinema, contribuendo con il suo lavoro a definire il panorama culturale del settore. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti vicine alla sua famiglia e alla comunità cinematografica. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi e appassionati del cinema.

Si è spento a 70 anni Giorgio Gosetti, critico cinematografico che ha lasciato un segno importante per il futuro e per le nuove generazioni Il mondo del cinema piange Giorgio Gosetti, critico cinematografico che si è spento all’età di 70 anni. Si è sempre prodigato in questo mondo, grazie anche all’organizzazione di festival. Lascia un vuoto incolmabile nel mondo del cinema, con il suo spirito critico e una visione globale di ciò che rappresenta il cinema e l’evoluzione che ha avuto. Dopo aver scritto il suo ultimo articolo per l’Ansa, questa notte si è spento improvvisamente, lasciando nell’incredulità familiari e quanti lo hanno conosciuto o hanno lavorato con lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

