Atreju 2025 il ballo di Meloni sul palco mentre il pubblica grida | Giorgia Giorgia – Il video

Durante l’evento Atreju 2025 a Roma, la premier Giorgia Meloni si è esibita in un ballo sul palco mentre il pubblico la acclamava con grida di supporto. L’episodio è stato immortalato in un video pubblicato dall’Agenzia Vista, suscitando commenti e reazioni sui social e tra gli spettatori.

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 La premier Meloni balla sul palco nel momento in cui è salita sul palco di Atreju a Roma, in risposta al pubblico che gridava "Giorgia, Giorgia" Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

