Il primo volto noto inquadrato in platea a Sanremo potrebbe essere quello di Giorgia Meloni con la figlia Ginevra accanto | l’indiscrezione sulla presenza della premier all’Ariston

Giorgia Meloni potrebbe essere il primo volto noto a essere ripreso in pubblico durante la prima serata di Sanremo, con la figlia Ginevra al suo fianco. La premier è stata vista entrare nell’Ariston poco prima dell’inizio dello show, secondo alcune fonti. La sua presenza è stata confermata da alcuni spettatori presenti in sala, che l’hanno notata tra il pubblico. La sua presenza nel teatro si aggiunge alle tante voci sulla sua partecipazione alla kermesse musicale. La serata prosegue con molte aspettative intorno alla sua possibile apparizione.

“Rai Uno, ore 20.40 del 24 febbraio. Carrellata sulla platea Ariston, prima serata del Festival di Sanremo. Il primo volto noto inquadrato potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto”, scrive La Stampa. Un retroscena che riporta “Sanremo 2026” al centro della scena: solo la partecipazione di chi occupa un ruolo istituzionale o una manovra politica? Secondo il quotidiano torinese, la Premier sarebbe determinata a godersi lo spettacolo condotto da Carlo Conti e Laura Pausin i, con le esibizioni dei trenta big in gara. Gli stessi che pochi giorni sono saliti al Palazzo del Quirinale per incontrare Sergio Mattarella intonando “ Azzurro ” di Adriano Celentano: “Un dettaglio che a Palazzo Chigi ha generato più di un malumore e qualche ora di silenzioso tormento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

