Salvatore Maresca, dopo un infortunio alla primavera del 2024 che gli aveva rotto il tendine rotuleo pretibiale e compromesso la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, torna in gara e si qualifica per la finale in Coppa del Mondo. Nel frattempo, Nemour supera le aspettative e Chusovitina, a 50 anni, sorprende con una prestazione impressionante.

Salvatore Maresca si era infortunato nella primavera del 2024, rimediando la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento e dicendo addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. A due anni di distanza dal problema fisico che ha frenato la carriera, il campano è tornato in scena in campo internazionale, cimentandosi nelle qualifiche della seconda tappa della Coppa del Mondo, incominciata oggi a Baku (Azerbaijan). Il 32enne ha eseguito un buon esercizio agli anelli ed è stato valutato con il punteggio di 13.633 (5.4 la nota di partenza, 8.233 per l’esecuzione), chiudendo il turno preliminare al sesto posto e meritandosi l’accesso alla finale, riservata ai migliori otto classificati della sessione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salvatore Maresca torna ed è in finale in Coppa del Mondo! Nemour superata, Chusovitina stupisce a 50 anni

Ginnastica artistica, Salvatore Maresca torna in sella dopo l’infortunio! I convocati dell’Italia per la Coppa del MondoSalvatore Maresca si era infortunato nella primavera del 2024, rimediando la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento e dicendo...

Skicross, Deromedis avanza con tempo alto a San Candido. Zuech stupisce in Coppa del MondoSimone Deromedis non è stato impeccabile nelle qualificazioni della quarta tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle...

Una selezione di notizie su Salvatore Maresca.

Discussioni sull' argomento Ginnastica artistica, Salvatore Maresca torna in sella dopo l’infortunio! I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo; Speciale 21 marzo. Narcotraffico, cantieri e clan stranieri: tutti i processi di mafia in Piemonte; Studentesse del Benedetto Croce di Oristano giurate al Prix Goncourt; Caso Striano, in Antimafia la destra contro De Raho, pm e Guardia di finanza. Pd, Avs e M5s: Relazione da rigettare.

Ginnastica artistica, Salvatore Maresca torna in sella dopo l’infortunio! I convocati dell’Italia per la Coppa del MondoSalvatore Maresca si era infortunato nella primavera del 2024, rimediando la rottura del tendine rotuleo pretibiale durante un allenamento e dicendo addio ... oasport.it

ALLENAMENTO DIVINO: VOL. 2 Preparatevi a un’esperienza di ginnastica di altissimo livello! Ginnastica Salerno è orgogliosa di ospitare il secondo volume dello stage di alta formazione con il campione Salvatore Maresca. Un’occasione unica - facebook.com facebook