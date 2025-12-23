Gina Lollobrigida nuovo capitolo della guerra per l’eredità | ora Javier Rigau contro il figlio Milko

La disputa sull’eredità di Gina Lollobrigida prosegue con il nuovo capitolo: Javier Rigau si contrappone ora al figlio Milko. La vicenda, che coinvolge aspetti familiari e legali, continua a destare attenzione. Secondo fonti vicine alla famiglia, la tensione tra le parti si è acuita, evidenziando come le dinamiche ereditarie possano complicare i rapporti familiari nel tempo.

“Era scontato che sarebbe accaduto. Milko ha fatto l’errore di sottovalutare Rigau, Gina lo aveva sempre messo in guardia”. A parlare è Andrea Piazzolla, ex factotum di Gina Lollobrigida, diva del cinema italiano e internazionale morta a 95 anni il 16 gennaio 2023. La principale novità processuale, nella guerra decennale tra gli uomini della vita dell’attrice, è l’azione di Javier Rigau, l’imprenditore spagnolo sposato per procura dalla Lollobrigida nel 2010 (il matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota nel 2019, ndr ), contro Piazzolla e Milko Skofic, figlio dell’artista. Rigau lo scorso dicembre ha impugnato lo stato di graduazione dell’eredità formato dall’erede Milko Skofic, allegando un presunto credito nei confronti della Lollobrigida di più di 1 milione e 300. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

