Una nuova truffa si diffonde su WhatsApp e mette in allerta gli utenti. I malintenzionati usano una tecnica chiamata Ghost Pairing per convincere le persone a fornire i propri voti o dati personali. Molti stanno ricevendo messaggi sospetti che sembrano provenire da contatti affidabili, ma dietro ci sono truffatori pronti a farsi consegnare informazioni sensibili. Gli esperti avvertono di stare attenti e di non cliccare su link sconosciuti o condividere dati senza certe garanzie. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma intanto

"> Attenzione: Nuova Truffa su WhatsApp in Espansione. “Ciao! Se non è un problema, potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.” Inizia così il messaggio che ha allarmato molti utenti, segnalando una nuova forma di truffa informatica che si sta diffondendo rapidamente. Negli ultimi mesi, molte persone sono state vittime di truffe online che sfruttano il legame di fiducia esistente tra contatti su WhatsApp. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno monitorando attentamente questa situazione e hanno ricevuto numerose denunce. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Attenzione! Nuova truffa WhatsApp: il Ghost Pairing per ottenere voti. Scopri di più!

Approfondimenti su WhatsApp Truffa

La polizia ha messo in guarda gli utenti di WhatsApp dopo aver scoperto una nuova truffa chiamata Ghost Pairing.

Una truffa si diffonde rapidamente su WhatsApp, questa volta con un messaggio che sembra arrivare da un contatto affidabile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su WhatsApp Truffa

Argomenti discussi: Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; Ciao, potresti prestarmi 985 euro?, la nuova truffa che corre su WhatsApp: come funziona e come difendersi; Vota la ballerina, la nuova truffa su WhatsApp che ruba il profilo e invia richieste di denaro; Nuova truffa su WhatsApp: un link clona il telefono e scatta la richiesta di soldi.

Attenzione alla truffa della ballerina su WhatsApp, come difendersiLa truffa della ballerina su WhatsApp sfrutta messaggi inviati da contatti reali per indurre le vittime a cliccare su link dannosi e compromettere l’account. altarimini.it

Napoli, la nuova truffa del contest via Whatsapp: l'allarme dei carabinieriNapoli, la nuova truffa del contest via Whatsapp: l'allarme dei carabinieri ... msn.com

Allarme truffe su WhatsApp a #Napoli: il messaggio “Ciao, puoi votare per mia nipote” nasconde il rischio di furto dell’account. Si tratta del cosiddetto Ghost Pairing, una tecnica che permette ai criminali di attivare WhatsApp Web su un loro dispositivo dopo av - facebook.com facebook

"Potresti votare mia nipote" Ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp x.com