Gesuiti per il Sì al referendum sulla giustizia

I gesuiti hanno espresso il loro appoggio al referendum sulla giustizia, anche se non hanno ancora manifestato un sì diretto alla riforma Nordio che sarà votata tra alcune settimane. La loro posizione si traduce in un sostegno più che aperto alla consultazione popolare, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle opinioni individuali. La questione si inserisce in un clima di attesa prima del voto.

Non è un Sì esplicito alla riforma Nordio che sarà sottoposta a referendum fra un paio di settimane, ma poco ci manca. Sull’ultimo numero della Civiltà Cattolica, la storica rivista dei gesuiti pubblicata previo imprimatur della Segreteria di stato vaticana, Giovanni Cucci e Michele Faioli hanno scritto un articolo che inquadra il tema del contendere, sottolineando che la questione “tocca uno dei punti centrali della democrazia italiana”. Civiltà Cattolica non pubblica mai endorsement, illustra linee di pensiero (sempre argomentate) e lascia alla coscienza del lettore valutare. Di certo, la posizione presentata non è quella dei “confratelli” gesuiti di Aggiornamenti sociali, contrari alla riforma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

