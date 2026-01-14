La meravigliosa sinistra per il sì al referendum sulla giustizia

La sinistra che sostiene il “sì” al referendum sulla giustizia rappresenta una componente del progressismo liberale e garantista, riflettendo un’evoluzione della sinistra post-comunista. Questa posizione si inserisce nel dibattito politico come un’interpretazione moderata e rispettosa delle istituzioni, promuovendo riforme finalizzate a migliorare l’efficienza e l’equità del sistema giudiziario. Un’approccio che mira a conciliare i valori di giustizia e legalità con una visione equilibrata

La sinistra che dice sì al referendum sulla giustizia è una specie di album di famiglia del progressismo liberale e garantista, che è stata la versione più interessante dell’evoluzione della sinistra post-comunista. L’ex presidente della Consulta, Augusto Barbera, ha espresso questo senso di continuità affermando che quella di Nordio “è una riforma liberale che per la sorte della storia è stata portata avanti, nell’ultimo tratto, da forze politiche che si richiamano a ‘legge e ordine’”, ma che esprime principi che “invece appartengono a un patrimonio della sinistra e del centrosinistra”. Il fatto stesso che sia una personalità che ha ottenuto la massima rappresentanza della sinistra nell’organo che vigila sull’osservanza della Carta costituzionale a pronunciarsi in questo modo rende evidente la strumentalità delle accuse rivolte alla legge Nordio di manipolare i principi costituzionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

