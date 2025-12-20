Avvocati in piazza per il sì al referendum sulla giustizia
La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dall’avvocato Alberto Martucci, ha inaugurato oggi (20 dicembre) le attività di promozione del referendum sulla giustizia, presidiando in contemporanea due comitati a Caserta, in piazza Cattaneo, e a Santa Maria Capua Vetere, in piazza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Camera penale di Trento in piazza per dire sì al referendum sulla giustizia - In attesa del referendum confermativo alla riforma della magistratura avvocati penalisti spiegano le loro ragioni ... rainews.it
Gli avvocati e il referendum: "Non è una battaglia di potere" - La presidente Michela Rossi: "Un’occasione che non possiamo perdere". msn.com
Avvocati astigiani in piazza per il “sì” al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati - «”La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. lanuovaprovincia.it
Pescara. Separazione delle carriere: l'Unione Camere Penali in piazza per il sì al referendum
