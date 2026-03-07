George Russell spaventa nella FP3 di Melbourne ma la Ferrari c’è! Antonelli distrugge la sua Mercedes

Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, George Russell ha conquistato la prima posizione, dimostrando un passo veloce con la Mercedes. Nel frattempo, Antonelli ha portato la sua vettura a distruggere la sua Mercedes durante la sessione. La Ferrari si presenta comunque con una buona performance, mentre la Mercedes sembra essere la vettura da tenere sotto controllo all’inizio del campionato.

Un impressionante George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026, confermando come la Mercedes sia la vettura da battere in questo primo scorcio di campionato. Buone conferme anche in casa Ferrari, con le due macchine che ribadiscono di essere veloci e solide, mentre non sono mancati nuovamente i problemi per alcune vetture. Tra queste quella di Carlos Sainz che si è fermato all’ingresso della pit-lane e ha chiuso subito la sua sessione, mentre Andrea Kimi Antonelli è stato autore di un brutto incidente. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota bolognese della Mercedes è andato pesantemente a muro nelle fasi finali del turno, in occasione di un time attack. 🔗 Leggi su Oasport.it

