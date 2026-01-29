Dopo le sessioni di prove a Montmelò, la Mercedes si mostra fiduciosa. Antonelli dice che sono pronti a partire forte, mentre Russell si dice soddisfatto dei risultati ottenuti. La squadra di Toto Wolff si prepara al prossimo appuntamento con ottimismo.

In casa Mercedes i bagagli sono già pronti: i test pre-stagionali al Montmelò per il team capitanato da Toto Wolff si sono conclusi nella serata di giovedì, con 24 ore di anticipo rispetto al programma delle cinque giornate disponibili. La squadra ha infatti scelto di focalizzare il lavoro su lunedì, mercoledì e giovedì, completando i tre giorni a disposizione di ogni team con un totale di 502 giri percorsi, 2.325 chilometri completati senza problemi evidenti alla neonata power unit. Il programma è stato portato a termine dai piloti, il nostro italiano Kimi Antonelli e il britannico George Russell, che solo oggi hanno percorso la bellezza di 168 giri, ottenendo le migliori prestazioni (come anche ieri) e dimostrando affidabilità e buoni riscontri sui long run in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Mercedes dopo i test, Antonelli: "Pronti a partire forte". Russell: "Soddisfatti"

Approfondimenti su Montmelò Pruebe

La Mercedes ha dominato anche il terzo giorno di test a Barcellona.

La Mercedes si mostra subito molto veloce nei test a Barcellona.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Montmelò Pruebe

Argomenti discussi: Cinquant’anni dopo la 450 SE; Test F1, sorprese e ritardi: Mercedes solida, Newey fa attendere l'Aston; Rubano un'auto e vengono intercettati poco dopo, scatta l'arresto dopo una colluttazione; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento.

La Mercedes dopo i test, Antonelli: Pronti a partire forte. Russell: SoddisfattiLe prove al Montmelò per il team capitanato da Toto Wolff si sono concluse oggi. Ed ecco i commenti dei due piloti ... gazzetta.it

Test F1, chiuso il quarto giorno di prove a Barcellona: Mercedes avanti, Ferrari solida, problemi dopo 5 giri per Aston Martin al debuttoTerminato il quarto giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: risultati, tempi, giri percorsi da tutti i piloti scesi in pista al Montmelò ... fanpage.it

George Russell racconta le sue sensazioni dopo la seconda giornata di test della Mercedes a Barcellona. La Mercedes W17 secondo lui è già pronta per una simulazione di qualifica. La concorrenza deve cominciare a tremare - facebook.com facebook

#Mercedes subito in pista dopo la presentazione della livrea Ecco il sound del motore #F1 x.com