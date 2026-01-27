Mediaset contro Fabrizio Corona | Libertà di espressione non è gogna mediatica Plauso dell’Ordine dei Giornalist

Mediaset ha pubblicato un comunicato ufficiale in risposta alle recenti tensioni con Fabrizio Corona, sottolineando l'importanza della libertà di espressione e respingendo accuse di gogna mediatica. La questione ha attirato anche l’attenzione dell’Ordine dei Giornalisti, che si è espresso sul tema. Questa vicenda evidenzia il delicato equilibrio tra libertà di stampa e rispetto delle persone coinvolte.

Dopo settimane di tensioni, Mediaset ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale che non lascia spazio a dubbi. L’azienda della famiglia Berlusconi ha preso una posizione netta sullo scontro tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini: “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”. La dichiarazione arriva dopo che il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha bloccato la pubblicazione di nuove rivelazioni su Falsissimo, il programma web dell’ex re dei paparazzi. Corona deve anche rimuovere tutto il materiale già pubblicato su Signorini, il conduttore del Grande Fratello: chat private, video e foto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

CASO SIGNORINI: MEDIASET HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE

