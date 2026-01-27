Mediaset contro Fabrizio Corona | Libertà di espressione non è gogna mediatica Plauso dell’Ordine dei Giornalisti

Mediaset ha deciso di uscire allo scoperto e rispondere a Fabrizio Corona, che aveva accusato le televisioni di mettere in scena una gogna mediatica. In un comunicato ufficiale, Mediaset afferma che la libertà di espressione non può diventare un motivo per insultare o umiliare qualcuno in pubblico. L’Ordine dei Giornalisti ha commentato positivamente questa presa di posizione, sottolineando come sia importante mantenere un equilibrio tra libertà di stampa e rispetto della dignità delle persone. La polemica tra il colosso televisivo e l’ex paparazzo

Dopo settimane di tensioni, Mediaset ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale che non lascia spazio a dubbi. L’azienda della famiglia Berlusconi ha preso una posizione netta sullo scontro tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini: “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”. La dichiarazione arriva dopo che il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha bloccato la pubblicazione di nuove rivelazioni su Falsissimo, il programma web dell’ex re dei paparazzi. Corona deve anche rimuovere tutto il materiale già pubblicato su Signorini, il conduttore del Grande Fratello: chat private, video e foto. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Mediaset contro Fabrizio Corona: “Libertà di espressione non è gogna mediatica”. Plauso dell’Ordine dei Giornalisti Approfondimenti su Mediaset Corona Mediaset contro Fabrizio Corona: “Libertà di espressione non è gogna mediatica”. Plauso dell’Ordine dei Giornalist Mediaset ha pubblicato un comunicato ufficiale in risposta alle recenti tensioni con Fabrizio Corona, sottolineando l'importanza della libertà di espressione e respingendo accuse di gogna mediatica. Falsissimo, Mediaset contro Corona: "Libertà di espressione non è diffamazione o gogna mediatica" Mediaset ha risposto alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. CASO SIGNORINI: MEDIASET HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE Ultime notizie su Mediaset Corona Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Mediaset attacca Corona: Libertà di espressione non è libertà di diffamare; Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce. La replica: Ormai è guerra. Per fermarmi mi dovete sparare; Mediaset risponde a Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica. Mediaset contro Fabrizio Corona: Gogna mediatica, la replica di fuoco dopo le accuse a 'Falsissimo'Dopo le accuse lanciate su YouTube da Fabrizio Corona, l’azienda di Cologno Monzese risponde con una nota durissima. libero.it Mediaset durissima contro Fabrizio Corona: Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione, ci difendiamoMediaset replica duramente a Fabrizio Corona dopo le nuove accuse di Falsissimo: Falsità gravissime, non è informazione ma monetizzare con l'insulto ... fanpage.it «Se vinceremo il ricorso, penso proprio che Fabrizio pubblicherà quel materiale, non c’è dubbio. » Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, ha deciso di parlare apertamente dopo le polemiche nate dalla nuova puntata di Falsissimo, trasmessa anche se il - facebook.com facebook Mediaset contro Fabrizio Corona: “La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.