Mediaset contro Fabrizio Corona | Libertà di espressione non è gogna mediatica Plauso dell’Ordine dei Giornalisti

Mediaset ha deciso di uscire allo scoperto e rispondere a Fabrizio Corona, che aveva accusato le televisioni di mettere in scena una gogna mediatica. In un comunicato ufficiale, Mediaset afferma che la libertà di espressione non può diventare un motivo per insultare o umiliare qualcuno in pubblico. L’Ordine dei Giornalisti ha commentato positivamente questa presa di posizione, sottolineando come sia importante mantenere un equilibrio tra libertà di stampa e rispetto della dignità delle persone. La polemica tra il colosso televisivo e l’ex paparazzo

Dopo settimane di tensioni, Mediaset ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale che non lascia spazio a dubbi. L’azienda della famiglia Berlusconi ha preso una posizione netta sullo scontro tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini: “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”. La dichiarazione arriva dopo che il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha bloccato la pubblicazione di nuove rivelazioni su Falsissimo, il programma web dell’ex re dei paparazzi. Corona deve anche rimuovere tutto il materiale già pubblicato su Signorini, il conduttore del Grande Fratello: chat private, video e foto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

