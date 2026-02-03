Da oggi in Italia diventa più semplice scoprire quanto guadagna un collega. È stato approvato un nuovo decreto che obbliga le aziende a rendere più chiari gli stipendi e a combattere il divario tra uomini e donne. Fino a ora, molti evitavano di parlare di soldi sul lavoro, ma con questa norma si punta a ridare trasparenza e a ridurre le differenze salariali tra i generi.

Quanto guadagna il mio collega di scrivania? Per anni la domanda è rimasta sottovoce, relegata alle chiacchiere alla macchinetta del caffè. Ora sta per diventare legittima, formalizzata e tutelata dalla legge. Domani arriva in Consiglio dei ministri il decreto legislativo che recepisce la Direttiva europea sulla trasparenza retributiva e la parità salariale tra uomini e donne. Il governo accelera per rispettare la scadenza europea, con l’obiettivo di completare l’iter di recepimento entro giugno 2026. Il decreto è una cornice di principi che rimanda a successivi decreti attuativi e circolari ministeriali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trasparenza salariale, arriva il decreto: stipendi più chiari e stop al gender pay gap

