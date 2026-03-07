Gastroenterologia Alessandro Pezzoli nominato nuovo direttore | il curriculum

Alessandro Pezzoli è stato nominato nuovo direttore del reparto di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale di Cona. La sua nomina segna un cambiamento nella guida del reparto che si occupa di diagnosi e trattamenti delle malattie digestive. Pezzoli assume questa posizione dopo aver completato un percorso professionale nel settore. La decisione è stata ufficializzata dall’ospedale di Cona.

Nuova direzione al Sant’Anna. Alessandro Pezzoli è stato nominato direttore del reparto di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale di Cona. Il professionista conosce approfonditamente la realtà ferrarese avendo lavorato nello stesso reparto fino al 2021. Successivamente ha ricoperto l’incarico di direttore della Gastroenterologia di Rovigo, Adria e Trecenta, maturando un’esperienza organizzativa e clinica di rilievo. Alessandro Pezzoli è un endoscopista esperto, con particolare riferimento all’endoscopia operativa e con una riconosciuta esperienza clinica. Si è laureato e specializzato a Bologna, per poi lavorare per molti anni nella Gastroenterologia di Ferrara, arricchendo il proprio percorso con periodi di formazione in importanti centri endoscopici in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

