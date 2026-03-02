Asst Valtellina e Alto Lario | nominato il nuovo direttore sanitario facente funzioni

Il direttore generale di Asst Valtellina e Alto Lario ha nominato un nuovo direttore sanitario facente funzioni, che ha iniziato il suo incarico il 1° marzo. La nomina riguarda Claudio Barbonetti, attualmente responsabile della Struttura complessa di Medicina Nucleare e Radioterapia e del Dipartimento. La scelta è stata comunicata ufficialmente dall’azienda sanitaria senza ulteriori dettagli sul motivo della nomina.

Il direttore generale di Asst Valtellina e Alto Lario Ida Ramponi ha nominato il direttore sanitario facente funzioni, che ha assunto l'incarico a partire dal 1° marzo: è Claudio Barbonetti, attuale direttore della Struttura complessa Medicina Nucleare e Radioterapia e direttore del Dipartimento dei Servizi Clinici, che manterrà entrambi gli incarichi. Barbonetti subentra ad Anna Maria Maestroni, direttore sanitario dell'Asst Valtellina e Alto Lario da gennaio 2024, che, nelle scorse settimane, aveva presentato le sue dimissioni per pensionamento. Barbonetti ricoprirà l'incarico fino alla nomina del nuovo direttore sanitario.

