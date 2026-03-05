Nominato il nuovo direttore scientifico dell’Azienda Ospedale Università

Il professor Paolo Simioni è stato nominato nuovo direttore scientifico dell’Azienda Ospedale Università di Padova. La sua nomina è stata annunciata dall’ente, che ha ufficializzato questa decisione. Simioni assume il ruolo di guida nel settore scientifico dell’azienda, con l’obiettivo di coordinare le attività di ricerca e sviluppo. La nomina è immediatamente efficace e sarà valida per un periodo stabilito.

Il professor Paolo Simioni avrà un incarico quadriennale. Ha ricevuto le felicitazioni della rettrice Daniela Mapelli e del dottor Paolo Fortuna. Avrà il compito di coordinare e valutare la ricerca clinica. Subentra a Paolo Navalesi Il professor Paolo Simioni è stato nominato direttore scientifico dell'Azienda Ospedale Università di Padova. Il suo incarico avrà la durata di quattro anni. Prende il posto del professor Paolo Navalesi. Al direttore scientifico competono, d'intesa con il presidente della Scuola di Medicina, il coordinamento e il collegamento tra Azienda Ospedale Università Padova e Università degli Studi. Il direttore scientifico, supportato da un comitato costituito da cinque membri prescelti tra professori con elevata qualificazione, programma, coordina e valuta la ricerca clinica.

