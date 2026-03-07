Gasp viene dopo ora non si può staccare la spina

Il tecnico del Bologna afferma che al momento non si può pensare solo al campionato, perché la squadra deve ancora affrontare la sfida degli ottavi di Europa League contro la Roma. Sottolinea che, nonostante le difficoltà, non è possibile staccare la spina nel torneo domestico, anche se l’attenzione è rivolta alla competizione continentale. La squadra quindi deve mantenere la concentrazione su entrambi i fronti.

Troppa Europa per pensare al campionato. È uno slogan facile e pericoloso. Il Bologna che guarda agli ottavi di Europa League con la Roma non può permettersi di staccare la spina nel torneo di casa. Anzi, il campionato deve essere vissuto come un prezioso laboratorio per mettere a punto le strategie, recuperare giocatori infortunati, provare soluzioni alternative che possono tornare utilissime nel doppio confronto con la banda del Gasp. Qualcuno osserva frettolosamente che il Bologna parte battuto dalla qualità della Roma, ora esaltata da un centravanti fenomenale come Malen. Ma sono convinto che il divario di classifica (oggi di 12 punti) sia legato in gran parte al periodo cupissimo attraversato dalla squadra di Italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

