Ha bisogno di staccare la spina la stiamo convincendo a tornare in Argentina | la decisione dei genitori di Belen Rodriguez dopo il weekend di eccessia Saint Moritz

Belen Rodriguez attraversa un momento delicato, con i suoi genitori che le consigliano di tornare in Argentina per ritrovare serenità. Dopo un weekend di eccessi a Saint Moritz, la showgirl si trova al centro di cambiamenti e riflessioni, mentre la famiglia cerca di sostenerla in un momento di difficoltà. Un nuovo capitolo nella sua vita, tra desiderio di privacy e bisogno di pace.

Belen Rodriguez sta vivendo un momento difficile della sua vita. Come svelato dal settimanale Oggi, i genitori della showgirl stanno cercando di convincerla a tornare in Argentin, almeno per un periodo, nella speranza che stare lontano dai riflettori l’aiuti a ritrovare l’equilibrio. “ Belen ha bisogno di staccare la spina per un po’ e ritrovare la sua serenità. La sua cura sarà l’amore della nostra famiglia”, avevano dichiarato nelle scorse settimane mamma Veronica e papà Gustavo. Ai genitori si sono aggiunti i fratelli Cecilia e Jeremias, anche loro impegnati a tutelare la salute della sorella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

