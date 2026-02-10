M5s Betti tra nostalgia e rimpianti | È stato giusto staccare la spina

Betti ammette che lasciare il Movimento 5 Stelle è stata una scelta giusta, anche se non nasconde un pizzico di nostalgia. In un’intervista, l’ex parlamentare critica le decisioni prese dall’alto e denuncia come molti membri, anche i più fedeli all’inizio, stiano ormai lasciando il gruppo. Ritrovarsi con poche certezze e le scelte imposte dall’alto hanno portato a un punto di rottura, spiega, e ora si vede chiaramente come la linea del partito abbia spaccato anche chi era rimasto fedele fino all’ultimo.

"Stanno abbandonando anche gli ultimi coerenti con il M5s iniziale. Quando le decisioni vengono prese dall'alto, nel primo territorio in cui queste non si sposano con la volontà della base ecco che la corda si spezza. Quanto accaduto qui succederà in tanti altri comuni". Pur non essendo mai stato eletto né candidato con il M5s, Gabriele Betti ne è stato a lungo anima, mente e corpo. A Imola e non solo. Vicinissimo a Beppe Grillo, ha salutato tutti ormai da tempo; ma commenta comunque con un misto di rimpianto e voglia di difendere l'operato dei compagni di avventura la recente decisione dei penstellati imolesi di non presentarsi alle elezioni comunali di primavera (in rotta con i vertici del partito che avrebbero voluto un'alleanza con il Pd ) e di lasciare di fatto senza padroni il simbolo che qui trionfò nel 2018.

