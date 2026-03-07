Gasp | L' obiettivo è restare nella corsa Champions Chi ha pagato la cena con Totti? Nessuno dei due

Il tecnico della Roma ha dichiarato che l’obiettivo principale è mantenere la posizione in zona Champions, precisando che nessuno dei due coinvolti ha pagato la cena con Totti. Prima della partita contro il Genoa, ha anche riferito che la squadra ha affrontato numerosi infortuni, alcuni molto seri. Le sue parole sono state riportate in vista della prossima sfida di campionato.

Tornare a vincere a Genova e restare più a lungo possibile nel gruppo Champions. Gian Piero Gasperini indica la strada anche se non nega la presenza di tanti ostacoli. Il primo e più grande è rappresentato dai tanti infortuni, a partire da quello di Dybala. "Sarebbe presuntuoso da parte mia parlare di medicina però è vero che quest’anno ci si è trovati ad affrontare casi limite - ammette il tecnico -. Quello di Dybala ma anche quello di Ferguson, che doveva recuperare dopo poche partite, ha avuto un ottimo dicembre e poi ha subito questa ricaduta che ora lo obbliga all’operazione. La sua stagione è finita. Poi ci sono stati i casi di Angelino, Bailey e Dovbyk che tornerà a fine aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

