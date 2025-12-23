Spunta la verità su chi ha pagato il conto alla cena dei piloti F1 | lo hanno scoperto solo alla cassa

Durante la cena tra i piloti F1 2025 a Abu Dhabi, si è scoperto solo al momento del pagamento chi si è occupato del conto. Né Lewis Hamilton né Max Verstappen sono stati a riferimento, lasciando emergere una verità inaspettata. Una semplice scena che rivela dettagli nascosti dietro le apparenze di un evento tra colleghi.

