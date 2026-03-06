Candela | Totti alla Roma? Sì se trova il favore di tutti L' altra sera a cena io lui e Gasp

Durante una cena, Candela ha affermato che Totti potrebbe tornare alla Roma solo se ottiene il consenso di tutti, aggiungendo di aver condiviso la serata con lui e Gasp. L'ex terzino francese ha invece commentato che Francesco Totti rappresenta un patrimonio del calcio e che potrebbe contribuire positivamente in qualsiasi ruolo.

L'espressione “regista di una cena”, con Francesco Totti e Gian Piero Gasperini, sarebbe riduttiva: lui è “di più”. “Anche perché hanno fatto tutto loro: sono amici, dovevano recuperarla da un mese quella cena”. Ma certo, Vincent Candela, ambasciatore della Roma, qualcosa c’entra nel riavvicinamento del Capitano alla società giallorossa. Amico di una vita, compagno di squadra del terzo scudetto e non solo: l’ex campione del mondo francese si esprime pure sulla stagione in corso ed è certo di quanto potrà dare Francesco alla Roma. Allora, Candela, com’è andata la cena l’altra sera? “Francesco lo conosco da 30 anni, il mister da qualche anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Perché Totti era a cena con Gasperini e Candela, l’indizio sul futuro alla Roma: che ruolo avràIl ritorno di Totti alla Roma è sempre più vicino, come testimoniato dalla cena con Candela e Gasperini: proseguono i contatti con i Friedkin, ma per...

Candela porta Totti e Gasperini a cena: pesce, vino e la Roma del futuro nel menù, i retroscenaLa cena per farli conoscere, anzi per far conoscere l’uno all’altro l’idea di come far diventare la Roma davvero grande.

