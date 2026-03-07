Garlasco impronte computer e nuove ipotesi | cosa sta succedendo davvero nel caso Poggi

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco resta al centro dell’attenzione con nuove analisi su impronte, computer e diverse ipotesi investigative. Le indagini proseguono, portando alla luce elementi che potrebbero modificare la percezione del delitto. La vicenda continua a suscitare interesse e a mantenere vivo il mistero attorno a quanto accaduto quella notte.

Nuove analisi, ricostruzioni con l’intelligenza artificiale e il computer di Chiara Poggi: tutti gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a produrre nuovi interrogativi. Tra analisi tecniche, ricostruzioni investigative e vecchi elementi tornati improvvisamente al centro del dibattito, gli ultimi giorni hanno riportato il caso sotto i riflettori. Non si tratta soltanto di una vicenda giudiziaria ormai entrata nella storia della cronaca italiana. È anche uno dei casi in cui, nel tempo, perizie, ricostruzioni e interpretazioni investigative hanno continuato a generare nuovi punti di vista e nuove ipotesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

