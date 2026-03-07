Garlasco impronte computer e nuove ipotesi | cosa sta succedendo davvero nel caso Poggi

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco resta al centro dell’attenzione con nuove analisi su impronte, computer e diverse ipotesi investigative. Le indagini proseguono, portando alla luce elementi che potrebbero modificare la percezione del delitto. La vicenda continua a suscitare interesse e a mantenere vivo il mistero attorno a quanto accaduto quella notte.

Nuove analisi, ricostruzioni con l’intelligenza artificiale e il computer di Chiara Poggi: tutti gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a produrre nuovi interrogativi. Tra analisi tecniche, ricostruzioni investigative e vecchi elementi tornati improvvisamente al centro del dibattito, gli ultimi giorni hanno riportato il caso sotto i riflettori. Non si tratta soltanto di una vicenda giudiziaria ormai entrata nella storia della cronaca italiana. È anche uno dei casi in cui, nel tempo, perizie, ricostruzioni e interpretazioni investigative hanno continuato a generare nuovi punti di vista e nuove ipotesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

Garlasco, una nuova settimana di indagini e ipotesi: il punto sul caso PoggiTabulati telefonici, nomi che tornano e dettagli mai del tutto chiariti: cosa ha aggiunto l’ultima settimana di inchieste sul delitto di Chiara Poggi...

Caso Garlasco, rivelato ad Ignoto X di chi sono le impronte controverse nella villetta Poggi

Temi più discussi: Garlasco in TV, confronto in diretta tra l'avvocato Cataliotti e l'avvocata Bocellari: Nomineremo un medico legale; Andrea Sempio: Lo scontrino l'ho fatto io, i testimoni dicono balle. L'orario della morte di Chiara Poggi è un altro? Io non cambio...; Garlasco, Sempio: Pesante attenzione mediatica. Non vedo l'ora di dimostrare la mia innocenza VIDEO; Garlasco, cosa ha scritto Chiara sul pc di Stasi prima di morire: cambia il quadro? | Libero Quotidiano.it.

Consulente Sempio e la misteriosa impronta 33 dell’assassinoImpronta 33 a Garlasco: cosa emerge dal nuovo parere tecnico L’impronta palmare 33 trovata sul muro della cantina dove fu gettato il corpo di Chiara ... assodigitale.it

Delitto Garlasco, De Rensis: Per chiusura indagini si aspetta il pc/ Baldi: Credo che si andrà al GUPIl delitto di Garlasco stamane a Mattino 5 News con le parole dell'avvocato Antonio De Rensis e della genetista Marina Baldi ... ilsussidiario.net

Quarto Grado. . #Garlasco, la bici nera è quella di Alberto Stasi Gianluigi Nuzzi: "Noi ci basiamo sugli atti, è lì che i dubbi trovano risposta". #QuartoGrado - facebook.com facebook

#Garlasco Una nota giornalista di un noto settimanale ha appena dato la notizia dell’avvenuto deposito di un non meglio precisato esposto alla Procura di Milano. Quando si danno le notizie forse bisognerebbe essere un po’ più precisi. Esposto presentato da x.com