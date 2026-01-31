La polizia continua a indagare sul caso Poggi a Garlasco, senza trovare risposte definitive. Gli investigatori raccolgono nuovi dettagli, ma ancora non riescono a chiudere il caso. La storia resta aperta e i dubbi restano ancora irrisolti.

Non è il tempo che passa a rendere irrisolto il caso di Garlasco. È il modo in cui alcuni dettagli, apparentemente marginali, continuano a resistere a ogni tentativo di archiviazione definitiva. Anche questa settimana, il quadro non si è mosso per strappi o rivelazioni clamorose, ma per riemersioni: elementi già noti che, riletti oggi, cambiano peso e significato. Il telefono di Chiara Poggi e le chiamate senza risposta. Il dato più concreto emerso negli ultimi giorni riguarda il telefono di Chiara Poggi. I tabulati raccontano di quattro chiamate anonime ricevute nella tarda mattinata del 13 agosto 2007, tutte senza risposta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, una nuova settimana di indagini e ipotesi: il punto sul caso Poggi

