La mattina del delitto di Chiara Poggi, Sempio e gli squilli del telefono sono stati i primi segnali di una giornata che avrebbe sconvolto Garlasco. Durante le indagini, Sempio ha dichiarato di non ricordare nulla di quell’evento. La vicenda si svolge ormai da quasi vent’anni, portando alla luce dettagli e testimonianze raccolte nel corso del tempo.

Chiarimenti sul traffico telefonico di Andrea Sempio la mattina in cui fu uccisa Chiara Poggi: che significato avevano gli squilli agli amici Raccontare il delitto di Garlasco significa, tra le altre cose, calare la narrazione in un tempo preciso, un tempo del passato, poco meno di 20 anni fa. Al netto di tutti i misteri e i nodi ancora da sciogliere, che sono oggetto dell’attuale indagine partita un anno fa, si torna a parlare della mattina del 13 agosto 2007, giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa nella sua casa. Per il delitto è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi nel 2015. Così l’indagato Andrea Sempio, per il quale è stato ipotizzato l’omicidio in concorso con Stasi o con ignoti, torna a spiegare i “movimenti” telefonici e non solo di una giornata più volte ripercorsa negli ultimi dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sempio e gli squilli la mattina del delitto di Chiara Poggi: "Non mi ricordo”

Leggi anche: Delitto Garlasco, Sempio: “Non ho ucciso Chiara Poggi”

Garlasco, gli squilli anonimi senza risposta: chi ha cercato Chiara Poggi “da morta”A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a presentare zone d’ombra che alimentano interrogativi mai del tutto...

Garlasco, il biglietto trovato sulla cappella di Chiara Poggi: È stato Marco ad ucciderla

Tutto quello che riguarda Chiara Poggi.

Temi più discussi: Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina. Roberta Bruzzone e l’ipotesi della spedizione punitiva di Sempio con le Cappa e il fratello Marco; Garlasco in Tv, Giletti e la versione cambiata di Sempio: Non quadra. Ma Taccia è una furia: Ci chiederete scusa; Garlasco, tempi tutti sballati sull’omicidio. De Rensis sbotta in tv: Chi l’ha detto che si parte dalle 9:12?; Più tempo per uccidere Chiara. Una svolta dalla nuova perizia.

Andrea Sempio e la telefonata di 33 secondi la mattina dell'omicidio: «Erano solo squilli tra amici. Droga? Mai provata»Tra squilli, SMS e voci sulle droghe, il giovane amico del fratello di Chiara Poggi ricostruisce la mattina del 13 agosto 2007 Il delitto di Garlasco continua a far discutere dopo le recenti ipotesi ... leggo.it

«Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina». Roberta Bruzzone e l’ipotesi della spedizione punitiva di Sempio con le Cappa e il fratello MarcoA quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, nuove polemiche sono nate dopo le dichiarazioni della criminologa Roberta Bruzzone, che durante la trasmissione Quarto Grado ha rivelato di ... ilmessaggero.it

#Garlasco, Lovati: “L’omicidio di Chiara Poggi è stato premeditato”. #Mattino5 #FedericaPanicucci x.com

"Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina" Delitto di Garlasco, cambia tutto: Roberta Bruzzone svela nuovi audio choc >> https://buff.ly/9iwJaRt - facebook.com facebook