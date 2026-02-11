TMNT | Paramount annuncia una nuova serie animata ma i fan sono divisi

La Paramount annuncia una nuova serie animata delle Teenage Mutant Ninja Turtles, ma i fan non sono tutti d’accordo. La notizia ha diviso i tifosi: alcuni sono felici di vedere i loro eroi tornare in TV, altri invece sono più scettici, preoccupati che il nuovo progetto possa cambiare troppo l’immagine classica dei personaggi. La saga delle tartarughe ninja sembra pronta a rinascere, grazie alla collaborazione tra Skydance e Paramount, che promette di portare in tv un’avventura tutta nuova.

Il franchise delle Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) sta vivendo una vera e propria rinascita. Grazie alla recente sinergia tra Skydance e Paramount, il futuro di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo si prospetta più ricco che mai. Tuttavia, non tutte le notizie hanno entusiasmato i fan storici, specialmente dopo la chiusura di alcuni progetti molto amati. Ecco una panoramica completa su cosa aspettarsi dal mondo delle Tartarughe Ninja nei prossimi mesi. Una nuova serie animata su YouTube (ma non è quella che speravi). Paramount ha annunciato l'arrivo di una nuova serie animata in CGI destinata a YouTube.

