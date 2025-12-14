Can Yaman torna su Canale 5 | Mediaset annuncia la nuova serie Il Labirinto delle Farfalle
Can Yaman torna su Canale 5 con una nuova serie intitolata “Il Labirinto delle Farfalle”. Dopo anni di successi sui canali Mediaset e un periodo di grande popolarità anche sulla Rai, l’attore riprende il suo percorso televisivo in casa Mediaset, confermando la sua presenza nel panorama seriale italiano.
Dopo anni trascorsi sui canali Mediaset, il più grande successo televisivo recente di Can Yaman è arrivato grazie alla Rai. Sandokan ha segnato una svolta importante nella carriera dell’attore turco, riportandolo al centro dell’attenzione e rafforzando il suo profilo internazionale. Un risultato che, inevitabilmente, ha avuto il sapore di una beffa per la concorrenza. Eppure Mediaset non ha alcuna intenzione di rinunciare a uno dei suoi volti più amati. Proprio mentre Sandokan si avvia verso la conclusione, arriva l’annuncio che riaccende l’interesse del pubblico: Can Yaman tornerà in prima serata su Canale 5 con una nuova serie. Tivvusia.com
Can Yaman torna su Canale 5 da protagonista con una nuova serie (nonostante il pasticcio de Il Turco) - Attraverso uno dei suoi account social ufficiali, Mediaset ha fatto sapere che distribuirà in Italia anche la nuova serie di Can Yaman, ma ora i fan del nuovo Sandokan temono l'effetto "Il Turco" ... movieplayer.it
Can Yaman torna su Canale 5: in arrivo la nuova serie thriller Il Labirinto delle Farfalle - Dopo il successo ottenuto sulla Rai, Can Yaman è pronto a tornare in prima serata anche su Canale 5. corrieredellumbria.it
A cinquant’anni dallo storico sceneggiato Rai (di Sergio Sollima e con Kabir Bedi), torna sul piccolo schermo “Sandokan”, l’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, interpretato dall’attore turco Can Yaman nella nuova, attesa serie di Rai1. Per l’occasione, in li - facebook.com facebook
? "Ora cerco il vero amore": #CanYaman torna #single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane... ? di Francesco Fredella x.com