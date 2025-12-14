Can Yaman torna su Canale 5 | Mediaset annuncia la nuova serie Il Labirinto delle Farfalle

Can Yaman torna su Canale 5 con una nuova serie intitolata “Il Labirinto delle Farfalle”. Dopo anni di successi sui canali Mediaset e un periodo di grande popolarità anche sulla Rai, l’attore riprende il suo percorso televisivo in casa Mediaset, confermando la sua presenza nel panorama seriale italiano.

Dopo anni trascorsi sui canali Mediaset, il più grande successo televisivo recente di Can Yaman è arrivato grazie alla Rai. Sandokan ha segnato una svolta importante nella carriera dell’attore turco, riportandolo al centro dell’attenzione e rafforzando il suo profilo internazionale. Un risultato che, inevitabilmente, ha avuto il sapore di una beffa per la concorrenza. Eppure Mediaset non ha alcuna intenzione di rinunciare a uno dei suoi volti più amati. Proprio mentre Sandokan si avvia verso la conclusione, arriva l’annuncio che riaccende l’interesse del pubblico: Can Yaman tornerà in prima serata su Canale 5 con una nuova serie. Tivvusia.com

