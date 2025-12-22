Presentati i nuovi bandi della programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-27

Prosegue l’azione della Regione per garantire, attraverso la programmazione dei fondi europei, il sostegno alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari emiliano-romagnole per renderle più moderne, competitive e sostenibili. Dal supporto all’agricoltura biologica, all’apporto di sostanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Presentati oggi in Regione i nuovi bandi della programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-27 - Prosegue l’azione della Regione per garantire, attraverso la programmazione dei fondi europei, il sostegno alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari emiliano- sassuolo2000.it

Presentati in E-R 18 nuovi bandi Psr 2023-27 da 90,5 mln - (askanews) – Prosegue l’azione della Regione per garantire, attraverso la programmazione dei fondi europei, il sostegno alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari emiliano- askanews.it

