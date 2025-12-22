Presentati i nuovi bandi della programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-27
Prosegue l’azione della Regione per garantire, attraverso la programmazione dei fondi europei, il sostegno alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari emiliano-romagnole per renderle più moderne, competitive e sostenibili. Dal supporto all’agricoltura biologica, all’apporto di sostanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Cina: un nuovo rapporto elogia i progressi dello sviluppo rurale nello Xizang
Leggi anche: Dallo Sviluppo Territoriale alla Visione Integrata: Il GAL Colline Salernitane presenta la nuova Strategia SRG06 LEADER 2023/27-29
PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027: su un percorso informativo dal Programma alle opportunità; Per le aziende agricole 42,6 milioni in più.
Presentati oggi in Regione i nuovi bandi della programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-27 - Prosegue l’azione della Regione per garantire, attraverso la programmazione dei fondi europei, il sostegno alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari emiliano- sassuolo2000.it
Presentati in E-R 18 nuovi bandi Psr 2023-27 da 90,5 mln - (askanews) – Prosegue l’azione della Regione per garantire, attraverso la programmazione dei fondi europei, il sostegno alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari emiliano- askanews.it
Promozione turistica, presentati i bandi. - Il vicepresidente della Giunta regionale della Campania con delega al Turismo Giuseppe De Mita ha ricevuto il via libera dalla Giunta regionale per il provvedimento sulla programmazione degli eventi e ... regione.campania.it
Sanremese, nasce il nuovo corso: Karembeu vicepresidente, presentati i nuovi soci. Masu: “Questa città merita la C” (Foto e video) Presentati i nuovi soci e il rinnovato assetto dirigenziale. Masu resta presidente, Issa entra nell’area sportiva. In sala anch - facebook.com facebook
Presentati due nuovi autobus per la Lunigiana Investimento complessivo da 488 mila euro: di proprietà della Provincia, in comodato gratuito al nuovo gestore, C.Lu.B. di Lucca x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.