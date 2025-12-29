Livorno | Gestione di tre palestre in orario extrascolastico pubblicati i bandi | come fare domanda
Il Comune di Livorno ha pubblicato tre bandi per la gestione di palestre in orario extrascolastico, attraverso l’ufficio Sport e impianti sportivi. Le manifestazioni di interesse sono rivolte a soggetti interessati a affidare la gestione delle strutture. Di seguito, le modalità e i requisiti per presentare la domanda e partecipare alle procedure di affidamento.
Il Comune di Livorno, tramite l'ufficio Sport e impianti sportivi, ha pubblicato tre avvisi di manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione di altrettante palestre in orario extra-scolastico. I bandi sono rivolti alle società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: VIDEO TUTORIAL | Concorso scuola 2025, bandi pubblicati: come fare la domanda. I passaggi spiegati
Leggi anche: Livorno | Avvisi di selezione per i nuovi garanti di detenuti, disabili e bambini: i requisiti e come fare domanda
Livorno | Gestione di tre palestre in orario extrascolastico, pubblicati i bandi: come fare domanda.
Palestre scolastiche, gestione al Comune - Stavolta, a differenza dello scorso anno, niente braccio di ferro tra Provincia, dirigenti scolastici, Comune e società sportive. ilrestodelcarlino.it
Livorno, 24 dicembre 2025 – Assegnato il bando Anci per il coworking riservato ad imprese formate da giovani under 35 per la gestione degli ex depositi del servizio di trasporto pubblico, rigenerati nel nuovo spazio urbano denominato Hangar Creativi. Forma - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.