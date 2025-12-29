Livorno | Gestione di tre palestre in orario extrascolastico pubblicati i bandi | come fare domanda

Il Comune di Livorno ha pubblicato tre bandi per la gestione di palestre in orario extrascolastico, attraverso l’ufficio Sport e impianti sportivi. Le manifestazioni di interesse sono rivolte a soggetti interessati a affidare la gestione delle strutture. Di seguito, le modalità e i requisiti per presentare la domanda e partecipare alle procedure di affidamento.

