Livorno | Gestione di tre palestre in orario extrascolastico pubblicati i bandi | come fare domanda

Il Comune di Livorno ha pubblicato tre bandi per la gestione di palestre in orario extrascolastico, attraverso l’ufficio Sport e impianti sportivi. Le manifestazioni di interesse sono rivolte a soggetti interessati a affidare la gestione delle strutture. Di seguito, le modalità e i requisiti per presentare la domanda e partecipare alle procedure di affidamento.

Il Comune di Livorno, tramite l'ufficio Sport e impianti sportivi, ha pubblicato tre avvisi di manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione di altrettante palestre in orario extra-scolastico. I bandi sono rivolti alle società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

