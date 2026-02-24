Lotta stile libero Gabriele sul tetto d’Italia

Gabriele Marangia, 13 anni, ha vinto il titolo nazionale Under 17 di lotta stile libero nei 45 chilogrammi, portando al successo la palestra Thunder Top Team di Gallarate. La sua vittoria al PalaPellicone è stata determinata da un’intensa preparazione e da una tecnica precisa durante la finale. La conquista rappresenta un risultato storico per il giovane atleta e la sua squadra, che ora sogna di raggiungere nuovi traguardi.

Un ragazzo di tredici anni porta il nome della città di Gallarate sul tetto d’Italia. Gabriele Marangia, classe 2012, ha conquistato al PalaPellicone il titolo nazionale Under 17 di lotta stile libero nei 45 chilogrammi, firmando uno storico trionfo per la palestra Thunder Top Team. Un successo costruito in modo netto: incontri dominati dall’inizio alla fine, nessun punto lasciato agli avversari, ritmo altissimo e capacità di gestione delle fasi decisive che hanno sorpreso per la maturità agonistica. La finale ha consacrato un superiore controllo tecnico, con Marangia capace di imporre tempi e prese senza mai perdere la lucidità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

