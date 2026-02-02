Judo | il messinese Angelo Pantano sul tetto del primo European Open 2026

Messina si gode la vittoria di Angelo Pantano, che conquista l’oro nel torneo di judo a Sofia. Il judoka messinese ha battuto tutti e si porta a casa il primo titolo europeo della stagione, aprendo con il piede giusto il 2026. La città festeggia il suo atleta, che ha dimostrato grinta e talento sul tatami.

Messina festeggia un nuovo trionfo internazionale. È di Angelo Pantano la medaglia d'oro dei –66 kg allo European Open di Sofia, appuntamento che ha aperto la stagione continentale del judo senior. Il successo, arrivato sabato 31 gennaio sul tatami bulgaro, ha portato il tricolore sul gradino più alto del podio grazie al talento cresciuto sulle rive dello Stretto. Nato a Messina il 3 luglio 1997, formatosi all'Airon Judo 90 prima di approdare alle Fiamme Gialle di Roma, Pantano ha costruito il suo torneo passo dopo passo, mostrando solidità tecnica e grande lucidità nei momenti chiave. Il suo cammino verso l'oro è iniziato con le vittorie sul turco Cakan e sul padrone di casa Hristov, per poi proseguire contro il francese Moreau.

