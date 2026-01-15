L’ex fabbrica della mafia I lavori al rush finale

L’ex fabbrica della mafia di Ruginello sta raggiungendo la fase finale dei lavori. Il cantiere, ormai prossimo al completamento, prevede la realizzazione di un nuovo nucleo abitativo dedicato a famiglie sfrattate. Un intervento che mira a offrire soluzioni di ripristino sociale e abitativo, trasformando un sito simbolo di passato criminale in un luogo di rinascita e speranza per la comunità.

Ormai il cantiere è entrato nell’ultima fase, il nuovo nido per famiglie sfrattate a Ruginello è quasi realtà. Ultimo progetto finanziato dal Pnrr a vedere la luce a Vimercate, sulle ceneri dell’ex fabbrica di lampadari confiscata alla mafia nella frazione. Procede tutto secondo programma, il rifugio in via Mara Ausiliatrice sarà pronto quest’anno. Progetto di punta di Offertasociale, l’azienda dei comuni del Vimercatese e del Trezzese che si prende cura dei fragili. E in cima alla lista c’è chi non riesce più a mettersi un tetto sopra la testa. Prima della nuova missione, lo stabile era una lavanderia di denaro sporco della criminalità organizzata, ora restituito alla collettività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ex fabbrica della mafia. I lavori al rush finale Leggi anche: I lavori straordinari in via Pizzi al rush finale Leggi anche: Città e lavori in corso. Opere al rush finale per Parco Corsini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tutto sulla mafia e altre notizie di cronaca. . Si chiamava Claudio Salamida. Aveva 47 anni. Ed è morto facendo il suo lavoro. Non sotto una bomba. Non in guerra. Ma dentro una fabbrica che avrebbe dovuto proteggerlo. Era nell’Acciaieria 2 dell’ex Ilva di Tara facebook Stangata alle mafie in Lombardia. 300 a casa per salvare una fabbrica. Una strada due paesi varesenews.it/2026/01/stanga… #notizie #RadioMateria x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.