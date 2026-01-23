Rischio di furti nelle case danneggiate dal ciclone i carabinieri intensificano i controlli

A seguito del passaggio del ciclone Harry, le abitazioni e i negozi danneggiati sono più vulnerabili a furti e atti vandalici. I carabinieri hanno quindi intensificato i controlli nelle zone colpite, al fine di prevenire eventuali crimini e garantire la sicurezza dei cittadini e delle proprietà. È importante mantenere alta l’attenzione e adottare le misure di sicurezza necessarie in questa fase di emergenza.

Il rischio di subire, oltre l'ingente danno, anche un furto è alta. Perché le tante case e i negozi danneggiati dal ciclone Harry possono richiamare l'attenzione di chi, soprattutto in questi casi, viene definito sciacallo. Finora per fortuna non si sono registrati furti nei comuni messinesi.

