Negli ultimi mesi, via Garibaldi ha registrato una serie di furti nelle nuove palazzine, con quattro appartamenti svaligiati in breve tempo. I residenti esprimono preoccupazione e chiedono maggiori controlli per garantire la sicurezza della zona. La situazione evidenzia la necessità di interventi mirati per prevenire ulteriori episodi e tutelare la tranquillità della comunità.

Raffica di furti nelle nuove palazzine di via Garibaldi: quattro appartamenti svaligiati nel giro di poche settimane. "Nelle ultime settimane quattro appartamenti, tutti situati al primo piano, sono stati presi di mira con la stessa modalità: i ladri accedono dal retro attraverso una recinzione danneggiata, si arrampicano sui balconi e poi fuggono rapidamente", racconta una residente del complesso. "In un’occasione li abbiamo visti scappare mentre tentavano un quinto furto. Viviamo nella paura, nonostante l’installazione di luci e sistemi di sicurezza. Siamo disponibili a fornire ulteriori dettagli anche in forma anonima". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La raffica di furti in via Garibaldi. Le nuove palazzine prese di mira. I residenti chiedono più controlli

Leggi anche: Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli"

Leggi anche: Spaccate e furti, Santarcangelo presa di mira. Episodi a raffica, i commercianti pubblicano le foto dei ladri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La raffica di furti in via Garibaldi. Le nuove palazzine prese di mira. I residenti chiedono più controlli; TREVISO | SALONI E CENTRI ESTETICI, RAFFICA DI FURTI E SPACCATE; Natale (Pd): Furti a raffica a Montesilvano e mancano 40 agenti. Per il centrodestra la sicurezza non è una priorità; Furti a raffica di borse negli autogrill e nei centri commerciali: uno ai domiciliari e due ricercati.

Perugia raffica di furti. Dal bar Nicolini alle case di Canneto - C’è una segnalazione da Ferro di Cavallo, ma quella che preoccupa di più arriva da Canneto. ilmessaggero.it