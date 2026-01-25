Le pagelle Stephens parte forte poi si spegne Pepe una furia anche con l’arbitro

Le pagelle della partita evidenziano alcune prestazioni sotto tono: Stephens inizia bene prima di calare, mentre Pepe si distingue per energia, anche nei confronti dell’arbitro. Gazzotti, impiegato per pochi minuti, si limita a un fallo senza altre occasioni di mostrare il suo valore. La partita conferma le difficoltà di alcuni giocatori nel ripetere le prestazioni positive di mercoledì.

Gazzotti 4. In 5 minuti di impiego, 1 fallo. E basta. Vale per lui quello che si può dire per una squadra di over 30: non ripete la bella prestazione di mercoledì. Peccato che anche ieri contasse parecchio. Tavernelli 6. Il più lucido, come testimoniano i 7 assist. Prova a tamponare l’emorragia sotto canestro con 5 rimbalzi. Poi non può essere lui il bomber. Gaspardo 5 (foto). Sembra sempre molle, con quella faccia triste, e in effetti in difesa lo è. Segna 17 punti frutto di una messe di tiri liberi (bravo a procurarseli), ma pesa il 28 da due. Solo 4 rimbalzi. Masciadri 5,5. La sua mano sembra calda come contro Torino: 22 da tre, allunga così a 6 la striscia di triple senza sbagliare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle di oggi analizzano le prestazioni delle principali figure in campo: Stephens e Pepe emergono come le anime della squadra, mentre Tavernelli mostra segnali di crescita.

Le pagelle. Stephens e Pepe le due anime. Tavernelli cresce ma non bastaAradori 5. Si sblocca solo a inizio ultima frazione ed è l’unico canestro della sua partita, a fronte di due soli tentativi complessivi. Poco dopo viene richiamato in panchina e non metterà più piede ... ilrestodelcarlino.it

Le pagelle. Harper e Stephens in cattedra. Gaspardo, che mira. Svolta AradoriTanti gli spunti positivi: grande energia da Pinza, ben 8 rimbalzi per Pepe. Tavernelli, +31 di plus/minus. msn.com

