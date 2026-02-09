Pozzecco è una furia! Protesta così contro l' arbitro e viene espulso

Durante il derby turco tra Fenerbahce e Galatasaray, l’atmosfera si è fatta rovente. L’allenatore del Galatasaray, Gianmarco Pozzecco, ha perso la testa e ha protestato con veemenza contro gli arbitri. Dopo aver rivolto diverse rimostranze, è stato colto dal secondo fallo tecnico e, di conseguenza, espulso a otto minuti dalla fine. La partita si è conclusa con il successo dei padroni di casa, che hanno vinto 79-77.

Clima incandescente durante il derby turco Fenerbahce-Galatasaray, vinto 79-77 dai padroni di casa. Tra i protagonisti anche l'allenatore del Gala Gianmarco Pozzecco, che dopo diverse proteste nei confronti dell'arbitro, ha ricevuto il secondo fallo tecnico ed è stato espulso a otto minuti dalla fine. Dopo la gara, il club giallorosso ha emesso un comunicato, in cui viene criticata la condotta di gara del trio arbitrale e la designazione da parte del presidente del Comitato Arbitrale Centrale turco.

