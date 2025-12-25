Frontale tra auto a Stezzano cinque persone ferite | una è grave

L’INCIDENTE. Poco dopo le 17 sulla circonvallazione alle porte della cittadina. intervenute ambulanze, automediche e i carabinieri per i rilievi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Frontale tra auto a Stezzano, cinque persone ferite: una è grave

