Frontale tra auto a Stezzano cinque persone ferite | una è grave
L’INCIDENTE. Poco dopo le 17 sulla circonvallazione alle porte della cittadina. intervenute ambulanze, automediche e i carabinieri per i rilievi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Frontale tra due auto sulla circonvallazione Est a Stezzano: ferite 5 persone, una è grave
Leggi anche: Frontale tra due auto nella galleria Pianzole: ferite 7 persone, morta una donna di 45 anni
Frontale tra auto a Stezzano, cinque persone ferite: una è grave; Incidente a Stezzano, frontale sulla circonvallazione Est: cinque feriti portati in ospedale, uno è grave; Frontale tra due auto sulla circonvallazione Est a Stezzano: ferite 5 persone, una è grave; Incidente a Stezzano nel pomeriggio di Natale: cinque feriti sulla circonvallazione, uno è grave.
Frontale tra auto a Stezzano, cinque persone ferite: una è grave - Poco dopo le 17 sulla circonvallazione alle porte della cittadina. ecodibergamo.it
Frontale tra due auto sulla circonvallazione Est a Stezzano: ferite 5 persone, una è grave - Due auto si sono schiantate frontalmente nel pomeriggio di Natale sulla circonvallazione Est a Stezzano (Bergamo) ... fanpage.it
Incidente a Stezzano nel pomeriggio di Natale: cinque feriti sulla circonvallazione, uno è grave - Altro maxi incidente, sempre nel pomeriggio, ad Arosio nel Comasco: sei feriti ... msn.com
Schianto frontale tra due auto in costiera Sorrentina, nel primo pomeriggio di oggi L’impatto è stato violentissimo: una persona ha perso la vita. Chiusa la Galleria di Santa Maria di Pozzano - facebook.com facebook
Piazza Armerina, scontro frontale tra due auto vicino al palazzetto: un ferito x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.