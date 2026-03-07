Fratino is coming | 24° edizione della pulizia della spiaggia di Marina di Vecchiano

Domenica 15 marzo si terrà la 24ª edizione di “Fratino is Coming”, l’appuntamento annuale dedicato alla pulizia della spiaggia di Marina di Vecchiano. L’evento coinvolge volontari e cittadini che si dedicano alla rimozione di rifiuti e detriti dalla spiaggia, contribuendo alla tutela dell’ambiente locale. La giornata rappresenta un momento di impegno collettivo, con l’obiettivo di mantenere il tratto di costa pulito e fruibile.

Vecchiano (PI), 6 marzo 2026 - Domenica 15 marzo torna “Fratino is Coming” si svolge la consueta giornata di pulizia della spiaggia di Marina di Vecchiano, giunta alla sua 24° edizione. Ritrovo alle 9.30 su Piazzale Ambrogi, muniti di guanti da lavoro. "Giunto ormai alla sua 24° edizione, anche per questo anno l'evento è organizzato dal Comune di Vecchiano in collaborazione con il Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica" spiega il sindaco Massimiliano Angori. L'iniziativa si svolge anche con il patrocinio e la collaborazione di Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli,Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Legambiente, Oasi Lipu Massaciuccoli, WWF, Centro Ornitologico Toscano, Santuario Pelagos, Consulta del Volontariato di Vecchiano, Sea Sheperd, Gli Acchiapparifiuti e Plastic Free. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Fratino is coming”: 24° edizione della pulizia della spiaggia di Marina di Vecchiano Pulizia della spiaggia e salvamento: c’è l’intesaUn mese allo start della pulizia della spiaggia, l’Amministrazione detta i tempi: "Città pronta per il raduno primaverile delle Harley". Priaruggia: cimento invernale e pulizia della baia dai rifiuti: 160 persone in spiaggiaGiornata di festa, e impegno per l'ambiente, a Priaruggia, dove domenica 14 dicembre si è svolta la quarta edizione del cimento invernale con pulizia...