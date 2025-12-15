Priaruggia | cimento invernale e pulizia della baia dai rifiuti | 160 persone in spiaggia

A Priaruggia si è svolta la quarta edizione del cimento invernale e della pulizia della baia, coinvolgendo 160 persone. Una giornata di festa e impegno ambientale nel levante genovese, con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il territorio attraverso azioni di sensibilizzazione e cura del mare.

Giornata di festa, e impegno per l'ambiente, a Priaruggia, dove domenica 14 dicembre si è svolta la quarta edizione del cimento invernale con pulizia della baia nel levante genovese. Tanti coraggiosi hanno sfidato il mare freddo dopo le operazioni di recupero.

