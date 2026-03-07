Formula 1 se tutto va bene perché cambiare? Rischi e speranze del nuovo corso

In questa stagione di Formula 1, alcuni piloti come Hamilton e Verstappen hanno espresso critiche riguardo ai nuovi cambiamenti apportati al regolamento e alle strategie di gara. La direzione della competizione appare decisa a seguire questa nuova linea, anche se alcune voci di piloti e addetti ai lavori segnalano preoccupazioni e dubbi sul futuro del campionato. La questione resta al centro dell’attenzione tra chi sostiene le novità e chi preferirebbe mantenere lo stato attuale.

La F.1 ha successo, la F.1 cambia tutto. Non basterà il primo GP in Australia per avere già il quadro completo dei nuovi rapporti di forza, per vedere chi tra i quattro big (Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren in ordine, forse, non casuale) sarà davvero davanti, per avere la certezza che le promesse di una Rossa finalmente competitiva per il titolo siano reali (ma poi con chi, l'eterno promesso Leclerc o il campione che cerca rivincita Hamilton?) o che un pilota italiano dopo decenni tornerà davvero a vincere un GP. Ci vorrà qualche gara per fare pratica con la rivoluzione, prendere confidenza con i nuovi termini (aerodinamica attiva,...