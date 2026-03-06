Scomparsa ragazza 21enne | sommozzatori in azione perlustrati invasi e canali

Le ricerche di Élena, una ragazza di 21 anni di origine romena, sono state intensificate dopo la sua scomparsa avvenuta lunedì mattina. I sommozzatori stanno perlustrando invasi e canali nelle zone circostanti. Sul posto sono impegnate diverse squadre di soccorso che stanno lavorando senza sosta per trovare tracce della giovane donna. Le ricerche continuano senza sosta da parte delle forze dell’ordine.

Si intensificano le ricerche di Élena, giovane donna di origine romena scomparsa nel nulla lo scorso lunedì mattina. Elena ha 21 anni, vive in Italia da circa 3 mesi, e si è stabilita in Puglia trovando lavoro come bracciante agricola. Nelle ultime settimane – per far fronte a difficoltà economiche – avrebbe iniziato a prostituirsi nei pressi di un ponte vicino allo svincolo per Manfredonia, insieme alla connazionale che ne ha denunciato la scomparsa. Della donna si sono perse le tracce nella mattinata di lunedì 2 marzo e a denunciarne la scomparsa è stata una sua connazionale, che ha riferito alla polizia di minacce subite da un uomo, anch’egli dell’est e inserito nel circuito della prostituzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Vasche e canali invasi dai rifiuti a Sarno, Sirica (FdI) attacca: “La sicurezza non può attendere”Tempo di lettura: 2 minutiLe dichiarazioni del sindaco di Sarno, Francesco Squillante sulla situazione delle vasche e dei canali di sicurezza... Tivoli, auto nel fiume a Ponte Lucano: sommozzatori in azioneLe ricerche dei Vigili del Fuoco sulla SS636 all’incrocio con via Tiburtina: la vettura caduta in acqua domenica 8 febbraio è stata localizzata nel... Altri aggiornamenti su Scomparsa ragazza. 21enne scomparsa a Foggia: ritrovato il cellulare lungo la statale 16, indagini in corsoRicerche estese lungo la statale 16 e Borgo La Rocca, forze dell'ordine e volontari al lavoro per ritrovare la giovane di 21 anni scomparsa da giorni a Foggia. notizie.it Scomparsa 21enne a Foggia: non ha con sé i documenti, accertamenti sul cellulareContinuano le ricerche di Elena, la 21enne romena scomparsa a Foggia. Non si esclude alcuna ipotesi: dalle molestie subite prima della sparizione all’allontanamento volontario. fanpage.it