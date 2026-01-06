Flavio Cobolli spreca tanto e si arrende a Rindkernech dopo quasi 3 ore e mezza | Italia fuori dalla United Cup

L’Italia è stata eliminata dalla United Cup 2026, dopo la sconfitta di Flavio Cobolli contro Arthur Rinderknech a Perth. La partita, durata oltre tre ore e mezza, si è conclusa con una vittoria del francese in tre set combattuti. Con questa uscita, gli azzurri lasciano il torneo, confermando le difficoltà incontrate nel girone e la sfida rappresentata dal livello competitivo del torneo.

L' Italia è eliminata dalla United Cup 2026 di tennis: la Francia, già fuori dai giochi per il passaggio del turno nel Girone C, condanna gli azzurri, che pagano la sconfitta di Flavio Cobolli, battuto alla RAC Arena di Perth (Australia) dal transalpino Arthur Rinderknech, che si impone con lo score di 6-7 (4) 7-6 (5) 7-5 in tre ore e 22 minuti. Grazie a questo risultato l'Argentina si qualifica come miglior seconda ed affronterà ai quarti la Svizzera, mentre gli Stati Uniti sfideranno la Grecia. Nel primo set i servizi dominano in avvio, con soli 4 punti vinti in risposta nei primi 4 game. L'equilibrio si spezza nel quinto gioco, quando Cobolli si porta sullo 0-40 ed alla seconda occasione strappa la battuta al francese.

