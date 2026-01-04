Flavio Cobolli ha partecipato alla United Cup a Perth, in Australia, affrontando la sua prima maratona internazionale. Dopo una prova impegnativa, ha dichiarato di sentirsi stanco, sottolineando l’importanza della sfida. La sua esperienza rappresenta un passo significativo nel suo percorso sportivo, dimostrando determinazione e impegno in una competizione di rilievo per le nazionali miste.

Flavio Cobolli si è reso protagonista di un’autentica maratona in occasione del suo debutto in United Cup, competizione per Nazionali miste che si sta disputando sul cemento di Perth (Australia). Il tennista romano era obbligato a battere Stan Wawrinka dopo la sconfitta di Jasmine Paolini contro Belinda Bencic per permettere all’Italia di giocarsi il successo contro la Svizzera nel doppio misto ed è riuscito a prevalere contro l’eterno 41enne, alzando le braccia al cielo dopo due ore e 57 minuti di fuoco: Il numero 22 del mondo ha avuto la meglio contro il tre volte Campione Slam con il punteggio di 6-4, 6-7(2), 7-6(4) e ha incamerato anche punti preziosi in ottica ranking ATP, oltre a permettere ad Andrea Vavassori e Sara Errani di scendere in campo per provare a conquistare il punto decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli vince una maratona: “Mi sento… stanco. Papà capitano? La sfida più importante”

Leggi anche: Flavio Cobolli: “Non sono al 100%, ero molto stanco dopo il torneo di Almaty”

Leggi anche: L'Italia fa la storia: vince la 3° Coppa Davis consecutiva. Berrettini e Cobolli, Spagna ko | ?Flavio: «Il tennis mi fa sentire libero»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

United Cup, uno stoico Flavio Cobolli regala all’Italia il punto del pari contro la Svizzera - Cobolli si conferma l’uomo giusto per uscire vincitore dalle maratone: sarà il doppio misto a decidere il tie tra Italia e Svizzera Il 2026 di Flavio Cobolli inizia così come si era conclusa la stagio ... tennisitaliano.it