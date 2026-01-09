Concessioni demaniali revocate a 2 stabilimenti balneari

Il Comune di Pineta Grande ha revocato le concessioni demaniali di due stabilimenti balneari, con le determine numero 1 e 2 dell’8 gennaio 2026. Questa decisione, assunta dal dirigente attraverso provvedimenti ufficiali, mira a riordinare la gestione del litorale e a garantire un utilizzo più regolamentato delle risorse demaniali. La revoca interessa concessioni storiche, segnando un passo importante nel processo di rinnovamento e rispetto delle normative vigenti.

Stavolta il Comune non si è limitato a un singolo colpo di penna. Con due determine gemelle, la numero 1 e la numero 2 dell'8 gennaio 2026, il dirigente ha deciso di fare ordine sul litorale di Pineta Grande, dichiarando la decadenza immediata di due concessioni demaniali marittime storiche:

